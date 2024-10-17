Kredi kartından 750 TL kesinti teklifinde son dakika gelişmesi: ''2025'teki teklifte de olmayacak!''

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:18 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:18

Savunma Sanayi Destekleme Fonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Daha önce, limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından belirli bir katkı payı alınması planlanmıştı, ancak bu düzenleme 2025'e ertelendi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: 2025'TEKİ TEKLİFTE YER ALMAYACAK

AK Parti kaynaklarından yapılan konuya ilişkin gelen açıklamada 2025'te de bu düzenlemenin olmayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2025'te gündeme getirilecek yeni yasa teklifinde, kredi kartı kesintisine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmayacak.