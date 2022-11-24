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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı
24.11.2022 10:47

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusu yanıt buldu. ÖSYM yaptığı açıklamayla 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandığı duyurdu. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...

Haber Videoları

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu ve sınav sonuçları açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KPSS 85 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS 80 ve 85 puan ile başvuru yapılacak ilanlarda şansınız oldukça yüksek olur. Belediyelere memur alımı, üniversitelere personel alımı, İKM, katip, mübaşir, alımları, temizlik personeli, güvenlik görevlisi şoför alımlarına başvuru yapabileceksiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi. KPSS'den 70 puanı alan bir memur adayı; mübaşir, zabıt katibi, Gümrük Bakanlığı çalışanı, İnfaz Koruma memuru olabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YL GEÇERLİ?

2022 yılı KPSS puanının 2 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.

Sonuçların açıklandığını duyuran ÖSYM'den şu paylaşım yapıldı;

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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