Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Emel bulundu mu? Türkiye'yi ekran başına kilitleyen anlar...

Müge Anlı'da inanılmaz bir kavuşma öyküsü...Canlı yayına çıkan gözü yaşlı annenin hasreti Müge Anlı ile 37 yıl sonra sone erdi. Kızının bulunduğu haberini alan anne Fatma Kalay'ın gözyaşları Müge Anlı'ya duygusal anlar yaşattı. 1985 yılında Darülaceze'den evlatlık alındı. 3,5 yaşında kaybolan Emel 37 yıl sonra bulundu. İngiltere'de olduğu öğrenilen Emel Hanım ailesiyle görüşecek mi?

Müge Anlı'da inanılmaz bir kavuşma öyküsü...1985 yılında Darülaceze'den evlatlık alındı. 3,5 yaşında kaybolan Emel 37 yıl sonra bulundu. İngiltere'de olduğu öğrenilen Emel Hanım ailesiyle görüşecek mi?