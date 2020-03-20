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Koronavirüsün paket ürünlerden ve kargo paketlerinden bulaşma riski var mı? Açıkta satılan ürünlerde virüs tehlikesi var mı?

Koronavirüsün paket ürünlerden ve kargo paketlerinden bulaşma riski var mı? Açıkta satılan ürünlerde virüs tehlikesi var mı?

20.03.2020 11:11

Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs dünyayı felç etti. Corona (Korona) Virüsünden ölümler de devam ediyor. Herkes Corona (Korona) virüsünden korunmaya çalışıyor. Peki yurtdışından ya da Çin'den gelen kargo İle gelen ürünlerden Koronavirüsü bulaşır mı? Açıkta satılan ürünlerde virüs tehlikesi var mı? Market, bakkal ve benzeri yerlerden aldığımız paket ürünlerden koronavirüs bulaşır mı? Enfeksiyon Hastalıklar Uzmanı Doktor Meltem Özen A Haber canlı yayınına bağlanarak konu hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.


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