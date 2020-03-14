Koronavirüs yüzünden hastane ziyaretçi saatleri değişti mi? Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? 14.03.2020 13:17

Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? Hastanelerde mikrobun yayılmasının önüne geçmek için ziyaretçi saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Hastane ziyaretçi saatleri araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Riskin en çok olduğu yerler topluluk alanları oluyor. İşte Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? Hastane ziyaretçi saatleri değişti mi? Devlet hastaneleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve devlet hastanelerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz

Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Riskin en çok olduğu yerler topluluk alanları oluyor. Hastanelerde mikrobun yayılmasının önüne geçmek için ziyaretçi saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Devlet hastanesi çalışma saatleri, sağlık problemlerine çözüm üretmek üzere hastanelere gitmek isteyen kişilerin araştırdığı hususlardan birisidir. Devlet hastanesi açılış kapanış saatleri bilgisi ile harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satırbaşları...

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Hastaneler, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumdur. Hastanelerde hastalar, ücretli veya ücretsiz olarak tedavi edilirler. Devlet hastanesi ise devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan ve kâr amacı gütmeyen kurumlardır.

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da giren Devlet Hastaneleri 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00'da ise mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Hastane randevularınızı Alo182'yi arayarak ya da MHRS randevu sistemi üzerinden online olarak alabilirsiniz.

HASTANE NEDİR?

Hastaların tedavi edildiği müessesedir. Hastanelerin kuruluş ve idareleri çeşitli ülkelere göre değişir. Resmi olsun, özel olsun bütün hastaneler hükümetin kontrolü altındadır. Günümüzde hastaneler gittikçe yayılmakta, evde yapılan tedavilerin yerini hastanede İlmi usullerle doktor nezaretinde yapılan tedaviler almaktadır.

Hastanelerin çok eski bir geçmişi vardır. Hindistan'da bundan binlerce yıl önce hastalan barındırmak İçin özel binalar yapıldığı anlaşılmıştır. Eski Mısır ve Yunanistan'da da hastalar için özel binalar yapılıyordu. Ortaçağ'da Avrupa'da hastaneler yapılmaya başladıysa da, o zamanın hastaneleri şüphesiz bugünkü anlayışımızdan çok farklıydı.

Türkler hastane yapımına büyük' önem vermiş, birçok önemli merkezlerde hastaneler yaptırmışlardır. Darüşşifa (sağlık evi) diye anılan hastaneler Selçuklular ve Osmanlılar zamanında çeşitli şehirlerde yapılmış ve buralarda Türk hekimleri hastalarını tedavi etmiştir. Bu darüşşifalar arasında bilhassa İstanbul ve Edirne'dekiler ünlüydü.

Hastaların yatarak veya ayakta muayene ve tedavi edildiği gerekli sıhhi ve fenni şartları haiz kuruluşlar. Yatak sayısı ve tedavi imkanları ile baktığı hastalıklar yönünden çeşitli tipleri vardır. İlk hastaneler hemen hemen insanlık tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda batıl dinlerin tapınakları hastaneler olarak kabul edilebilir. Hastalar tapınaklara gelirler ve geceyi burada toplu halde geçirirler, bu şekilde ilahi kuvvetlerle yakın temas kurarak şifaya kavuşacaklarına inanırlardı.