Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara'ya zorunlu iniş yaptı! Tüm yolcular karantinada... 14.03.2020 12:33

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a gelen uçağın inişine izin verilmedi. Uçak, Ankara'ya yönlendirildi.

"UÇAK ABLUKAYA ALINDI"

Uçakta bulunan bir yolcu 3 saattir mahsur kaldıklarını belirterek "Bağdat'tan İstanbul'a gidecektik. Irak'a ait uçak firması 'İstanbul'dan onay bekliyoruz' dediler. Daha sonra 'onay geldi' diyerek kalktık. Uçak inince İstanbul'da indiğimizi sandık ama Ankara'da inmiş. Mürettebat 'İstanbul'a inişe izin verilmediği için Ankara'da indik' dedi. Çok şaşırdık. Uçak ablukaya alındı. Bakanlık korsan uçuş olduğunu söylemiş. Uçaktaki herkes Türkiye vatandaşı. Polisler şuan dışarıda anons geçiyor 'Korsan uçuş, izin veremiyoruz. Geri dönmeniz gerekir' diyor. 3 saattir burada mahsur kaldık. Ailemizden uzak kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.



Uçağın Bağdat'a geri gönderileceği belirtiliyor.

UÇAKTAKİ YOLCULAR KARANTİNADA

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.