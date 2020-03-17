Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünyanın kabusu haline dönen koronavirüsle (Covid-19) mücadelede dünyada son durum ne? Pandemi ne demek? Koronavirüs neden pandemi ilan edildi? Kovid-19 korunma yolları neler? Havalar ısınınca virüsün etkisi azalacak mı? Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsle mücadele danışmanı Prof. Dr. Mary – Louise Mclaws, merak edilen soruların yanıtlarını A Haber ekranlarında yanıtladı.
Koronavirüs salgınında dünyadaki son durumu DSÖ'nün Kovid-19 danışmanı anlattı! Havalar ısınınca virüsün etkisi azalacak mı?17.03.2020 17:31
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