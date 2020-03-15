Koronavirüs salgını açıklaması öncesi Trump'tan tuhaf hareketler 15.03.2020 16:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaların öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Dünyanın konuştuğu kamera arkası görüntüler ABD basını tarafından eleştirilirken, kısa süre içerisinden sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri duyurduğu konuşmasının kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.Trump'ın konuşma öncesinde ve sonrasındaki hareketleri ABD basını tarafından eleştiri aldı.

Donald Trump çekim öncesi masasının üzerindeki dosya konusunda tereddüt yaşıyor. ABD Başkanı çevresindekilere, "Dosyanın masa üzerinde olması iyi mi yoksa kötü mü? Belki de istemezsiniz. Belki de iyi görünüyor. Burada bir şeyler görünsün. Sizce önemli mi?" diye soruyor.

Donald Trump'ın yaptığı konuşma öncesinde şişeden kola içtiği de görülürken son anda fark ettiği gömleğindeki kalem lekesi nedeniyle kısa süreli panik yaşaması dikkat çekiyor.

Trump'ın konuşmasını bitirdikten sonra ilginç bir ses tonuyla "tamam" dediği duyuluyor.