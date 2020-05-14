Koronavirüs günlerinde hem oruç tutup hem bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Uzman isim A Haber'de açıkladı

14.05.2020 13:13

Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüs tehdidinden korunma yollarının başında, hijyen ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gelmektedir. Bu kapsamda Ramazan ayının da gelmesiyle Müslümanlar bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da oruç tutuyorlar. Beslenme Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Ramazan'da beslenme konusunda A Haber canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. "Oruç hücreleri onarıyor, ibadeti sağlığa dönüştürmeliyiz" diyen Kaya, oruç süresini en sağlıklı şekilde geçirmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı. Peki, ''Koronavirüs günlerinde hem oruç tutup hem bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Sahurda çay tüketmek sağlıklı mı?'' İşte uzman ismin dikkat çeken açıklamaları...