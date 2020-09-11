KORAL Aselsan Mobil Elektronik Harp Sistemi özellikleri nedir? ABD'li uzmanı şoke etti! KORAL ne yapar?

11.09.2020 14:57

KORAL ne yapar? KORAL nedir? İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda KORAL sistemi kullanılıyor. İnsansız hava aracı olarak Koral Harp sistemi ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki KORAL sistemi ne işe yaramaktadır? KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle KORAL Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor. Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alıyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltilebiliyor.

Bahar Kalkanı harekatı ile Esad rejimi ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Dünyayı şaşkına çeviren TSK envanterinde yer alan SİHA'lar ve KORAL sistemi oldu. Bu bağlamda KORAL nedir? Gündemde araştırılan konular arasında KORAL sistemi yer alıyor.Koral, İdlib'de Mehmetçiğin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatında önemli bir rol oynuyor. KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor. KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

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KORAL SİSTEMİ NEDİR?

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle KORAL Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor.

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi için 2013'ten bu yana yürütülen yoğun sistem doğrulama ve sistem test süreci ile sistem test sürecinin son aşamasında gerçekleştirilen modern ve karmaşık yapıdaki radar sistemlerine uygulanan elektronik taarruz denemelerinden alınan olumlu sonuçlar sisteme olan güveni artırıyor. Sistem birimlerinde kullanılan, geleceğin savunma teknolojisi olarak değerlendirilen aktif elektronik taramalı birimler ile aynı anda çoklu hedefe karşı etkin olarak elektronik taarruz uygulanabiliyor. Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamaya göstermesi bakımından da büyük öneme sahip bulunuyor.

ELEKTRONİK TAARUZ UYGULAYABİLİYOR

Sistem birimlerinde kullanılan, geleceğin savunma teknolojisi olarak değerlendirilen aktif elektronik taramalı birimler ile aynı anda çoklu hedefe karşı etkin olarak elektronik taarruz uygulanabiliyor. Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamaya göstermesi bakımından da büyük öneme sahip bulunuyor.

ELEKTRONİK TAARUZ UYGULAYABİLİYOR

Sistem birimlerinde kullanılan, geleceğin savunma teknolojisi olarak değerlendirilen aktif elektronik taramalı birimler ile aynı anda çoklu hedefe karşı etkin olarak elektronik taarruz uygulanabiliyor. Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamaya göstermesi bakımından da büyük öneme sahip bulunuyor.

- ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

- ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi- Radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan sistem, bu nitelikleriyle hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor.

- Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji, Türkiye'nin elektronik harp sektöründe geldiği aşamayı göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.



ABD'Lİ UZMAN: KORKUNÇ BOYUTLARDA

Bazı Amerikan silah siteleri de KORAL'a dikkat çekti. ABD'li uzmanlar "KORAL'ın kör etme yeteneği korkunç boyutlarda. Uçağın roketlerini yanlış hedeflere gönderme yeteneği de sadece KORAL'da var" şeklinde görüş bildirdi.

KORAL'IN ÖZELLİKLERİ

Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alıyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltilebiliyor. Füzeleri havada imha edebiliyor. İstenirse yönünü değiştirip farklı hedeflerde patlatabiliyor. Savaş uçaklarının yön bulma yeteneğini ortadan kaldırıyor.

2015'TE SURİYE SINIRINA YERLEŞTİRİLDİ

KORAL, 2015 yılında Rusya ile yaşanılan gerginlikten dolayı sınır hattına yerleştirilmişti. Sınır hattında gece gündüz uçuş yapan Rus uçakları, Türkiye sınırına yaklaştıkları anda KORAL'ın güçlü sinyalleriyle karşılaşmıştı.

KORAL NE YAPAR?

KORAL, aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör" ediyor. Hedefinden saptırıyor.