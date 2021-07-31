Haberler Haber Videoları Konya’daki dehşet anlarının tamamı kamerada! 7 kişiyi tek tek böyle katletti | VİDEO İZLE

Konya’daki dehşet anlarının tamamı kamerada! 7 kişiyi tek tek böyle katletti | VİDEO İZLE

Konya’daki dehşet anlarının tamamı kamerada! 7 kişiyi tek tek böyle katletti | VİDEO İZLE
31.07.2021 18:23
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Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya dair çarpıcı detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Olayın husumetli iki aile arasında gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Katliama dair ayrıntıları Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan Konya'dan A Haber canlı yayınına katılarak aktardı. İşte detaylar...


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