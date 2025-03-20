SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Konya’da bıçaklı sopalı kavga videosu izle!
Haberler Haber Videoları

Konya'da bıçaklı sopalı kavga videosu izle!

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 13:41

Konya’nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Olayda 4 kişi yaralanırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi de sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonuyla görüntülenirken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

SIRADAKİ VİDEO
İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız Capacity AVM sahiplerini tehdit edip 5 milyon euroluk rüşvet istedi!
20.03.2025Perşembe
İmamoğlu'nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın ofisinden servet çıktı!
20.03.2025Perşembe
Esenler'de uyarı cinayeti!
20.03.2025Perşembe
İBB'ye terör soruşturması: Firari Azad Barış kimdir?
20.03.2025Perşembe
İBB'ye kayyum atanır mı?
20.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Ekrem İmamoğlu itirafı 00:39
"Bunu önceden tasarladık"
20.03.2025Perşembe
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü! Video 00:09
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü!
19.03.2025Çarşamba
Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı 09:41
Anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
19.03.2025Çarşamba
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi son görüntüsü 00:54
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi son görüntüsü
19.03.2025Çarşamba
CANLI YAYIN