PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da 5 yaşındaki çocuk böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada!

Konya'da 5 yaşındaki çocuk böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada!

Karatay’da yan bakma’ tartışması can aldı. Konya'da 5 yaşındaki çocuk böyle öldürüldü. Cinayet anına dair güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Konya'da iddiaya göre "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sırasında 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışma saniyeler içinde silahlı kavgaya dönüştü

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokaktan ticari taksiyle geçen üç kişi, kendilerine "yan baktığı" iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taksideki iki şüpheli, yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Kurşunlar, Nedim K. ve Ali T.'ye isabet ederken, o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın da vuruldu.

Küçük Yıldırım hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım Kaçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan iki genç ise hastanede tedavi altına alındı.

Küçük Yıldırım'ın ölümü, mahallede ve şehir genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, ticari taksinin sokağa geldiği, ardından çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. Görüntülerde, küçük çocuğun vurularak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu da görüldü.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaydan sonra kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bunlar da Var

Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle