Konya'da iddiaya göre "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sırasında 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışma saniyeler içinde silahlı kavgaya dönüştü

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokaktan ticari taksiyle geçen üç kişi, kendilerine "yan baktığı" iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taksideki iki şüpheli, yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Kurşunlar, Nedim K. ve Ali T.'ye isabet ederken, o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın da vuruldu.

Küçük Yıldırım hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım Kaçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan iki genç ise hastanede tedavi altına alındı.

Küçük Yıldırım'ın ölümü, mahallede ve şehir genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, ticari taksinin sokağa geldiği, ardından çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. Görüntülerde, küçük çocuğun vurularak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu da görüldü.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaydan sonra kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.