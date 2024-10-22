PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti
Haberler Haber Videoları

Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 19:41

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden 65 yaşındaki adamın evden camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi. Olay, saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ile Ö.E.E. (17) yaralandı. Durumu ağır olan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'de akrabasını öldürüp kaçan şüpheli tutuklandı
22.10.2024Salı
Adalet Bakanı Tunç bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti
22.10.2024Salı
MİT'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon!
22.10.2024Salı
Annesiyle anneannesini öldüren kişi babasını da ağır yaraladı
22.10.2024Salı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Angola Ulusal Meclis Başkanı Cerqueira ile görüştü
22.10.2024Salı
Bunlar da Var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 05:44
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
21.10.2024Pazartesi
Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le yaşadığı kavgasını anlattı: Kapıyı ve elimi kırdım 00:31
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'le yaşadığı kavgasını anlattı
22.10.2024Salı
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! 01:34
Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti!
22.10.2024Salı
Kapatılan hastanede doğum yapan anne: 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık için bebeğimi bir hafta tuttular 06:17
Kapatılan hastanede doğum yapan annenin isyanı!
22.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA