Bayrampaşa’da 'laf atma' kavgasını ayırmak isterken silahla vurulan esnaf öldü
Bayrampaşa’da Enis Emre C. (38), eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Enis Emre C. silahla etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Pehlivan'ın (56) karnına isabet etti. Ağır yaralanan Pehlivan hastanedeki tüm müdadahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada darbeliden Raşit Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Enis Emre C. ise, olayda kullandığı silahla Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam