KOCAELİ AK PARTİ Belediye Başkan adayı TAHİR BÜYÜKAKIN oldu! AK Parti 2024 KOCAELİ Belediye Başkan adayı TAHİR BÜYÜKAKIN kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Kocaeli seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.

AK PARTİ

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tahir Büyükakın oldu.

1969 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi´nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.