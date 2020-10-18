KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu! İşte seçim sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü Ersin Tatar oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü Ersin Tatar oldu.