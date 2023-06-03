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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023, 12:45 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023, 12:45

Kızılay kurbanlık bağış 2023 fiyatları! Yurtiçi kurban hisse bedeli - yurtdışı kurban hisse bedeli ne kadar? Kurban vekaleti nasıl verilecek?Kızılay kurbanlık bağış 2023 fiyatları! Yurtiçi kurban hisse bedeli - yurtdışı kurban hisse bedeli ne kadar?

Kızılay, bu yıl kendisine bağışlanan kurbanların büyük bölümünü deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. “Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye” sloganıyla kurban kesim kampanyasını başlatan Kızılay, vekalet bedellerini açıkladı. Kızılay, kurban vekalet bedellerini açıkladı. Peki; Yurtiçi kurban hisse bedeli ne kadar? Yurtdışı kurban hisse bedeli ne kadar? İşte Kızılay kurbanlık bağış 2023 fiyatları...

Kızılay, kurban vekalet bedellerini açıkladı. Kurban hisse bedelleri yurt içi için 5 bin 950 TL, yurt dışı için ise 2 bin 650 TL olarak belirlendi. Kızılay, bu yıl kendisine bağışlanan kurbanların büyük bölümünü deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla kurban kesim kampanyasını başlatan Kızılay, vekalet bedellerini açıkladı. Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedelere et olarak dağıtacak. Kurban paylarından aşevlerinde sıcak yemek de yapacak olan Kızılay, Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi atmosferi ve sevinci yıl boyunca yaşatmak için Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konservesi de yapacak.

Kurban hisse bedeli yurtiçi için 5 bin 950 lira, yurt dışı için 2 bin 650 lira
Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2023 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışı için 2 bin 650 TL olarak belirledi. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye için bir hisse karşılığı 295 Amerikan doları veya 275 euro, diğer ülkeler için de 130 dolar veya 120 euro bedel ödeyerek vekalet verebilecek.

"Kampanyamızla yaklaşık 3.5 milyon kişiye kurban payı ulaştıracağız"
2023 Kurban Kampanyası hakkında bilgi veren Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarında olduğu gibi gelenekselleştirdiğimiz kurban organizasyonlarıyla da hayırseverlerin yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. 2023 yılı için başlattığımız kurban kampanyamızla alacağımız 128 bin hisselik vekaletle yaklaşık 3.5 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendireceğiz. Et ve Süt Kurumu iş birliğinde yapacağımız yurt içi kesimlerimiz sonrasında depremzede vatandaşlarımıza da dağıtımlarımızda öncelik vereceğiz. Milletimizin tüm dünyaya örnek olan hayırseverliğinin kurban kampanyamıza verilecek destekle bir kez daha görüleceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"Kızılay kurban modeli ile yıl boyu iyilik"
Kesimler hakkında da bilgi veren Genel Başkan Vekili Yılmaz, "Kızılay kurban modeli ile kurbanlıklar veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda hijyenik şartlarda vekalet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesiliyor. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. Bu model sayesinde Kurban Bayramı sadece birkaç günlük bir kutlama olmaktan çıkıp yıl boyu süren bir bereket dönemine dönüştürüldü. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen kesimler sonrasında elde edilen kurban paylarından kavurma konservesi yapılacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek için herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz" ifadesinde bulundu.

Milletin merhameti Kızılay ile uzak diyarlara da ulaşacak
Milletin merhamet elinin sınırları aşarak farklı bölgelere de uzanmasını sağlayacak olan Kızılay, 2023 Kurban Kampanyası çerçevesinde yurt dışında ülke delegasyonlarının bulunduğu ve insani krizlerin yaşandığı Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler olmak üzere 22 ülkede kurban kesimleri yapacak. Kızılay, yurt dışı için vekaletleri alınan kurbanların kesim işlemlerinin ardından hazırlayacağı kurban paylarını anlık olarak uzmanları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir?
Hayırseverler vekaletlerini bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar.

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