Trafikte satırlı kavga! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:46:03

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, kısa sürede satırlı kavgaya dönüştü. Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin yoğun bir noktasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarından inerek birbirine saldırdı. Kavgada sürücülerden birinin elinde satır olduğu görülürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine tehditler savurduğu ve çevredeki diğer vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar da yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinden ayrıldığı belirlenen sürücülerden elinde satır bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.