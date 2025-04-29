Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde 6 Mart'ta şüpheliler Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın gelerek görüşme yapılacak alanı gören kameraları kapattığı anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Güvenlik kamerasını bantlayarak yapılan gizli toplantının ardından yeni çıkan görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı görüldü.