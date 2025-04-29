Düğün salonunda kan aktı: Falçatalı kavga 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:37:31

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, gece saatlerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, düğün sırasında alkol alan Cuma S., Cebrail Ş. ve Kemal S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal S., yanında bulundurduğu falçatayla Cuma S.'yi kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Cebrail Ş. ise kolundan ve boynundan hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, davetlilerin yardımıyla düğün salonunun yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın artması üzerine polis, takviye ekip çağırarak düğün salonunu kontrollü şekilde tahliye etti.

Olayın ardından şüpheli Kemal S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kemal S., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada, Cebrail Ş.'nin yakınları olduğu öğrenilen Şeref S. ve Uğur Ş. tarafından saldırıya uğramak istendi. Polis ekipleri, bu iki kişiyi de gözaltına aldı.

Kemal S.'nin yapılan Genel Bilgi Taramasında 'silahla tehdit' suçundan da arandığı ortaya çıktı. Tedavileri tamamlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.