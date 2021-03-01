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Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte koronavirüs kısıtlamasının kaldırılacağı iller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yeni kontrollü normalleşme kararlarını tek tek duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da illerin risk durumlarını içeren tabloyu paylaştı. Tabloya göre yüksek riskli grupta yer alan İstanbul ve İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, orta riskli grupta bulunan Ankara kısıtlamadan muaf olacak. İşte risk durumuna göre koronavirüs kısıtlamasının kaldırılacağı ve devam edeceği iller...

01.03.2021 11:30 - Son Güncelleme: 01.03.2021 22:11
Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte koronavirüs kısıtlamasının kaldırılacağı iller...

Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başladı. Buna göre iller risk durumuna göre; yol haritasını belirleyecek. Bu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısında kritik açıklamalarda bulundu ve 'sokak kısıtlamaları kalkacak mı?' sorusu cevap buldu.


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Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

BAKAN KOCA RENK KODLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz"

Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'nda! Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte kısıtlamaların kaldırılacağı iller!

RENK KODLARI NEDİR?

MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller

SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller

TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller

KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.