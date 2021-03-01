Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte koronavirüs kısıtlamasının kaldırılacağı iller...

BAKAN KOCA RENK KODLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz"

Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.