Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte koronavirüs kısıtlamasının kaldırılacağı iller...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yeni kontrollü normalleşme kararlarını tek tek duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da illerin risk durumlarını içeren tabloyu paylaştı. Tabloya göre yüksek riskli grupta yer alan İstanbul ve İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, orta riskli grupta bulunan Ankara kısıtlamadan muaf olacak. İşte risk durumuna göre koronavirüs kısıtlamasının kaldırılacağı ve devam edeceği iller...
İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.
Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek
BAKAN KOCA RENK KODLARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz"
Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
RENK KODLARI NEDİR?
MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller
SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller
TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller
KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.