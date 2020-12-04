Kısıtlamada eczaneler nasıl çalışacak? İstanbul Eczacı Odası'ndan saatlere ilişkin açıklama

İstanbul Eczacı Odası, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini duyurdu.

İstanbul Eczacı Odası, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini duyurdu.

"3 KAT ARTTIRILARAK..."

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.