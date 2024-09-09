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Kırklareli'ndeki feci kaza kamerada: 2 ölü!
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Kırklareli'ndeki feci kaza kamerada: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 18:34 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 18:34

Kırklareli'nde Zekeriya Öztürk (79) ile Zeliha Öztürk'ün (75) hayatını kaybettiği kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi. İşte feci kaza anının görüntüsü...

Zekeriya Öztürk'ün (79) yönetimindeki 59 YZ 813 plakalı otomobil, bir düğün salonunun duvarına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamayan Hayatlar

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, araçta bulunan Zeliha Öztürk'ün (75) hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobilin sürücüsü Zekeriya Öztürk ise ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı. Hızla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KGYS Kameraları O Anları Kaydetti

Kazaya ait görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında, otomobilin hızla düğün salonunun duvarına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

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