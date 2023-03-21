Haberler Haber Videoları Kırıkkale kaza haberi: Kuryeye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı

Kırıkkale kaza haberi: Kuryeye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı

Kırıkkale kaza haberi: Kuryeye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı: 2 yaralı
21.03.2023 09:12

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:22
Kirli pazarlık toplantısı...
Haber 00:14
Asrın felaketinde acı bilanço!
Haber 03:58
Külliye'de kritik görüşme
Haber 02:25
Selde kaybolmuştu... Hamile...
Haber 01:52
Mansur Yavaş masaya bombayı...
Haber 01:17
İnce, Oğan ve Perinçek 100 Bin...
Haber 01:25
Hatay nereye inşa edilecek?
Haber 06:57
Borda yeni dönem başlıyor!
Haber 01:58
MİT'ten Suriye'de nokta...
Haber 00:17
Malatya Yeşilyurt'ta korkutan...
Haber 01:28
Ramazan'ın ilk teravih namazı...
Haber 01:25
Selde can kaybı sayısı 18'e...

Kırıkkale'de motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada, motosiklette bulunan motokurye Cemal Rezayı (22) ve Mehmet Tufan Helvacı yaralandı.

Haber Videoları

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Köprülü Kavşağının alt yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 71 AD 002 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 06 FF 8723 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaza yerinden kaçtı. Kazada, motosiklette bulunan motokurye Cemal Rezayı (22) ve Mehmet Tufan Helvacı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken, Cemal Rezayı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA