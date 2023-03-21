Haberler Haber Videoları İzmir'de dikkat çeken görüntü! 6'lı koalisyonun tüm temsilcileri var ama Meral Akşener yok! Kriz devam mı ediyor?

İzmir'de dikkat çeken görüntü! 6'lı koalisyonun tüm temsilcileri var ama Meral Akşener yok! Kriz devam mı ediyor?

İzmir'de dikkat çeken görüntü! 6'lı koalisyonun tüm temsilcileri var ama Meral Akşener yok! Kriz devam mı ediyor?
21.03.2023 09:14 - Son Güncelleme: 21.03.2023 09:14

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Son dakika haberleri... 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladıktan sonra ilk kez İzmir'de bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumunda 6'lı koalisyon fire verdi. 5 genel başkanın katıldığı programa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gelmedi. Yaşanan adaylık kaosundan bu yana ilk kez toplanan 6’lı koalisyonda Meral Akşener’in bulunmaması kriz devam mı ediyor sorusunu akıllara getirdi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu düzenledi.

Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Meral Akşener yok! Kriz devam mı ediyor?

Altılı Masa'da yer alan beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.

AKŞENER KATILMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıya katılmadı. İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.

KRİZ DEVAM MI EDİYOR?
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan uzak durması ve yüz ifadesi olay olmuştu.

Akşener'in açıklama sonrası düzenlenen yemeğe katılmadığı söylenmişti.

Yaşanan adaylık kaosundan bu yana ilk kez toplanan 6'lı koalisyonda Meral Akşener'in bulunmaması kriz devam mı ediyor sorusunu akıllara getirdi.

"SEÇİMDEN SONRA ORTALIK KARIŞACAK" İTİRAFI
Seçimden sonra ortalığın karışacağını ifade eden Akşener, "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA DESTEK
Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceği gerekçesiyle CHP yandaşı isimler tarafından hedef tahtasına konan ve "Bundan bir cacık olmaz" denilen Muharrem İnce'nin adaylığına da destek veren Akşener, "Kendisini hainlikle iktidara çalışmakla suçlayanları esefle kınıyorum. Aday olmak Sayın İnce'nin de hakkıdır." dedi. Bu sözler CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin daha da yükseleceğine yorumlandı.

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