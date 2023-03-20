Öğretmen Adayları Dikkat... Başkan Erdoğan'dan yeni atama müjdesi: ''45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim sisteminin kalitesini artırmak, eğitim kadrosunu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.





Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.







ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMI KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.