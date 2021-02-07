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Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı sosyal medyayı kahkahaya boğdu! 'Aman abla ne yaptın!'

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı sosyal medyayı kahkahaya boğdu! 'Aman abla ne yaptın!'
07.02.2021 11:48
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Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı sosyal medyayı kahkahaya boğdu! 'Aman abla ne yaptın!' yorumlarıyla karşı karşıya kalan yarışmacı, Mehtap Gül Caymaz'a Kenan İmirzalıoğlu, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusunu yöneltti. Yarışmacı bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyerek bir doktor arkadaşını aradı. Joker kullanan ve bir doktor arkadaşından yardım alan yarışmacının, Kim Milyoner Olmak İster'deki beyin sorusuna verdiği yanıt sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.


Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı sosyal medyayı kahkahaya boğdu! 'Aman abla ne yaptın!' yorumlarıyla karşı karşıya kalan yarışmacı, Mehtap Gül Caymaz'a Kenan İmirzalıoğlu, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusunu yöneltti. Yarışmacı bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyerek bir doktor arkadaşını aradı. Joker kullanan ve bir doktor arkadaşından yardım alan yarışmacının, Kim Milyoner Olmak İster'deki beyin sorusuna verdiği yanıt sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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