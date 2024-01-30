Kilise saldırısının perde arkasında neler var?

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı vatandaş hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırı sonrası yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilere dikkat çeken Yerlikaya, ifadelerin tamamlanmasının ardından olaya ilişkin ayrıntıların da netleşeceğini belirtti.

Hürriyet'e konuşan Bakan Yerlikaya, "DEAŞ'ın saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler. Bu saldırıda amaçları neydi?" sorusuna "Aynı sorunun yanıtını biz de arıyoruz" diye yanıt verdi.

SİLAHLARI TUTUKLUK YAPTI

Yerlikaya olaya ilişkin ise "Saldırganlar kiliseye 7.65'lik tabancalarla giriyor. Allah'tan iki silah da tutukluk yapmış. Yerde üç kovan bulundu" dedi ve silahların tutukluk yapmış olmasının belki de hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirtti.

HEDEF BAŞKONSOLOS MUYDU?

İlk belirlemelere göre ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak'ın hedef olmadığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Polonya Başkonsolosu'nun düzenli bir şekilde İstanbul'da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var. O an kilisede zaten yaklaşık 35 kişi var. Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan'a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?" diye konuştu.

NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI?

Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında da, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

51 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

KAR MASKELERİ BULUNDU

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

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