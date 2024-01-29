SALDIRGANLARIN KİLİSEYE GİDERKEN KULLANDIKLARI ARAÇ
ARAÇ BİR YIL ÖNCE POLONYA'DAN GETİRİLMİŞ
Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiyeye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise iki gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.'nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı kaydedildi.
BİR KURŞUN DUVARDA, DİĞERİ OTURAKTA
Öte yandan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm basın mensuplarınca görüntülendi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının kiliseye girişine izin verildi. Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, basın mensuplarına silahlı saldırının detaylarını anlattı. Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.
PROVOKASYON MU?
Peki yerel seçimlere adım adım ilerlerken ve İsrail'e karşı Gazze'nin yanında tutum izlerken bu saldırı bir provokasyon mu? Bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalananların kiliselere ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti.
Köşe yazarları saldırıya ilişkin çarpıcı tespitler yaptı.
"Maske, silah, saldırı, kilise… Provokasyonum diye bas bas bağırıyor" ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan yaşanan olay hakkında şunları yazdı:
"Bir provokasyon ancak bu kadar kör gözüm parmağına olur. Bir provokasyon ancak bu kadar kaba saba olur. Bir provokasyon ancak bu kadar incelikten yoksun olur.
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Provokasyonun daniskasıdır bu olay. Nirvanasıdır. Everest'idir.
Aynı zamanda...
Alçaklığın da daniskasıdır. Şerefsizliğin de nirvanasıdır. Kalleşliğin de Everest'idir.
28 ŞUBAT SÜRECİNE SÜRÜKLEYEN PROVOKASYONLARA BENZİYOR
Konuyu köşesine taşıyan bir diğer isim ise Abdulkadir Selvi. Selvi, "Bir yönüyle '27 Nisan e-Muhtırası'nın verildiği, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı, Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek için 367 kararının çıktığı günlere benziyor. Bir yönüyle de Türkiye'yi 28 Şubat sürecine sürükleyen provokasyonların gerçekleştiği olayları hatırlatıyor" dedi.
2006-2007'de yaşanan kilise, rahip, gayri müslim vatandaşlarımıza yönelik suikastleri hatırlatan Selvi, "Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri değildir ilkesinden hareket edip, bir ondan bir bundan kokteyl bir provokasyon planı hazırlamışlar" ifadelerini kullandı.
NEDEN KİLİSE?
"Suikast için Santa Maria Kilise'nin seçilmesi Hıristiyan Batı dünyasına mesaj verilmesi açısından anlamlı" diyen Selvi şu şekilde devam etti:
Suikastçiler oldukça profesyonel. Çok rahat tavırlarla kiliseye geliyorlar. Belli ki önceden bir keşif yapmışlar. Kiliseyi ve ayin saatini çok iyi biliyorlar.
3- KAFASINA ATEŞ EDİYORLAR
Takip ettikleri şahıs Tuncer Cihan'ın arkasından kiliseye giriyorlar. O sırada kar maskelerini yüzlerini kaplayacak şekilde indiriyorlar. Hedef şahsın ölmesi için doğrudan kafasına ateş ediyorlar.