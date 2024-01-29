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Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi! Yeni detaylar geldi! Katiller kurbanlarının kapısını açmış!

Türkiye dün Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısıyla sarsıldı. Saldırıda cemaatteki Tuncer Cihan hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu A Haber'e açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu içeride bir başkonsolosun da ailesi ile birlikte ayinde olduğunu belirterek saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar verdi. Öte yandan saldırıya ait yeni görüntüler de geldi. Söz konusu görüntülerde Tuncer Murat Cihan'a kapıyı 2 saldırganın açtığı daha sonrasında arkasından girip öldürdüğü görülüyor. Edinilen bilgilere göre saldırganların birinci sınıf suikast timinde yer aldığı öğrenildi. Peki yerel seçimlere adım adım ilerlerken ve İsrail’e karşı Gazze’nin yanında tutum izlerken bu saldırı bir provokasyon mu? Bir süre önce İstanbul’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalananların kiliselere ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 29 Ocak 2024, 23:02
Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi! Yeni detaylar geldi! Katiller kurbanlarının kapısını açmış!

Sarıyer Büyükdere Caddesi'ndeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında saat 11.40'ta içeriye kar maskeli 2 kişi girdi. İki saldırgan tabancalarını çıkararak önce duvarlara ateş etmeye başladı. Ayindekiler kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tuncer Cihan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı kamerada

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi. Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.

YÜZDE 80 ZİHİNSEL ENGELLİ
Hürriyet'te konuşan Tuncer Murat Cihan'ın ablası Özlem Cihan "Tuncer yüzde 80 zihinsel engelliydi, doktor bile rapor verirken melek o demişti. 5 yaşındaki bir çocuk aklına sahipti. Müslüman, emekli, bekârdı. Annemle kalıyordu. Bugün de 2 aydır gittiği bu kiliseye gelmiş. Cemaat de çok seviyormuş onu. Kilisede vakit geçiriyor, yemek yiyormuş. Melek gibi birini öldürdüler. Henüz anneme söyleyemedik, kadıncağız çocuğunu ayağından ameliyat olacak sanıyor" dedi.

POLONYA BAŞKONSOLOSU İÇERİDEYDİ
Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı anlatan Hatipoğlu Polonya Başkonsolosu ve eşinin de ayinde olduğunu yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Sarıyer'de İtalyan Kilisesi'ne hain saldırı! Kilise Avukatı olay anını anlattı!

Hatipoğlu saldırının detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Pazar ayini başladığı sırada 2 saldırgan kiliseye geliyor ve önce ayini kapı aralığından kontrol ediyorlar. Kurban o sırada ayinde değil geç kalıyor sonrasında ayine dahil oluyor. İki saldırganın hemen önünden kiliseye giriyorlar. Acı bir tesadüftür ki 2 saldırgan kapıyı kurbana kendileri açıyor. Saldırganların önünden Tuncer Cihan içeri giriyor. Önce kabzasıyla kafasını vuruyorlar sonra da öldürüyorlar.

İçeride bazı arapça konuşmalar yapıyorlar etrafa rastgele ateş ediyorlar. İnsanların ayinden kaçmasını sağlıyorlar daha sonra olay yerinden uzaklaşıyorlar.

DEVLETE TEŞEKKÜR
Çok sayıda insanın ölmesi şans eseri engellendi. İnsanların oturduğu sıraya mermiler denk geldi. İçeride 35-40 kişi var. Polonya Başkonsolosu eşi ve 2 çocuğu da yara almadan kurtuluyor. İçeride çok sayıda Filipinli vatandaş da bulunuyor. Çok kötü bir olay. Devletin burada gösterdiği desteğe de teşekkür etmek gerekir. Konunun üstüne ciddi bir şekilde eğildiler ve kısa bir sürede failleri yakaladılar. Bundan sonra kilise yönetiminin daha huzur içinde ibadetlerine devam etmesi için aynı hassasiyetin devam etmesi gerekiyor.

KİLİSE YENİDEN AÇILACAK
Hristiyan inancına göre böyle bir can kaybının yaşandığı kilisede tekrar bir kutsama ayini yapılıyor. Perşembe günü bütün azınlık liderlerinin ve Vatikan Büyükelçisinin geldiği bir ayin düzenlenecek ve ayin ile birlikte tekrar açılacak."

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano PalinuroLatin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro

KATLİAMI ÖNLEDİ
Öte yandan Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro öldürülen Tuncer Murat Cihan'ı tanıdığını söyledi.

Palinuro, "Murat Hristiyan değildi. 2 aydır düzenli olarak kiliseye geliyordu. Muhtemelen töreni çok beğendiği için. Murat ayin devam ederken kiliseye girdi, hemen arkasında siyah başlıklı iki adam vardı. Murat onların planlarını bozmuş ve büyük ihtimalle bir katliamı önlemiş oldu" dedi.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28 Ocak 2024 tarihinde episkoposluğumuza bağlı olan Büyükdere Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen elim saldırıdan sonra 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde olayın faillerini ve bağlantılı oldukları kişileri yakalama başarısını gösteren, başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Bu vesile ile İstanbul'daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde ibadetleri süresince güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkılaştırılması hususunda sizlerin yoğun desteğine ihtiyaç duyduğumuzu beyan ederiz. Asırlar boyunca tüm dinlerin kardeşçe yaşadığı İstanbulumuzda bu karşılıklı sevgi ve saygı ikliminin devam edebilmesi için gösterdiğiniz çaba için müteşekkiriz. İstanbul'daki yaşayan Katolikler olarak ülkemiz insanlarının samimi kardeş sevgisini, vicdanını ve misafirperverliğini biliyoruz. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyoruz. Terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz"

AYİNİ DÜZENLEYEN RAHİP ŞOKTA
Ayini düzenleyen Rahip Anton Bulai Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıdan son anda kurtuldu.

RAHİP BULAİ (Solda)RAHİP BULAİ (Solda)

Rahip Bulai'nin, ''Ben kürsüde dua okuyordum. Birden silah silahları duydum. Bizi taradılar. Beni hemen arka kapıdan hemen dışarı çıkardılar. Çok şaşkın ve üzgünüm.Bu saldırıyı neden yaptılar?" dediği öğrenildi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.

TEPKİ GÖSTERDİ İDDİASI
Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek "Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler" bilgisini aktardı.

2 KATİL ZANLISI YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Geceyarısı İstanbul Emniyeti'nde kameralar karşısına geçen Yerlikaya faillerin yakalandığını belirterek şunları söyledi:

"Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.

▶️ Bakan Yerlikaya açıkladı! "DEAŞ'tan şüpheleniyoruz"

Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz.

Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum."

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

ZANLILARIN YAKALANDIĞI ADRESİN YAKININDA KAR MASKELERİ BULUNDU
Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi. Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin terör örgütü DEAŞ'la bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.

BİRİNCİ SINIF ÖLÜM TİMİ
Öte yandan saldırıya ait yeni görüntüler de geldi. Söz konusu görüntülerde Tuncer Murat Cihan'a kapıyı 2 saldırganın açtığı daha sonrasında arkasından girip öldürdüğü görülüyor. Edinilen bilgilere göre saldırganların birinci sınıf suikast timinde yer aldığı öğrenildi.

CNN Türk'ten Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Şüphelileri izlediğimizde DEAŞ'ın birinci sınıf ölüm timi. O kadar soğukkanlı, sakin, kendilerini tam muazzam bir şekilde kamufle etmişler. Hani çok dikkat çekiyorlar mı? Evet, çok dikkat çekiyorlar. Ayaklarında spor ayakkabı kaçmaya, koşmaya uyumlu.

Üzerlerindeki siyah kıyafetlerle, taşıdıkları silahları kamufle etmeyi başarıyorlar. Gözlükler, kapüşon ve maskeyle eylem sonrasında kimliklerin tespitinin zorlaşması için yapılmış, özel bir ölüm timi bu aslında. Suikasta gittiğinde genelde olay sırasında tanınmamak için maske takıyorlar.

SALDIRGANLAR KURBANA KAPIYI AÇMIŞ

Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu "Sabah ayininde, ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar. Ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye.

Kiliseye silahlı saldırı! Katillerin kiliseye giriş anları kamerada!

Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar. Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar" dedi.

SALDIRGANLARIN KİLİSEYE GİDERKEN KULLANDIKLARI ARAÇSALDIRGANLARIN KİLİSEYE GİDERKEN KULLANDIKLARI ARAÇ

ARAÇ BİR YIL ÖNCE POLONYA'DAN GETİRİLMİŞ

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiyeye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise iki gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.'nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı kaydedildi.

BİR KURŞUN DUVARDA, DİĞERİ OTURAKTA
Öte yandan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm basın mensuplarınca görüntülendi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının kiliseye girişine izin verildi. Kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, basın mensuplarına silahlı saldırının detaylarını anlattı. Hatipoğlu, kilisenin 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

PROVOKASYON MU?
Peki yerel seçimlere adım adım ilerlerken ve İsrail'e karşı Gazze'nin yanında tutum izlerken bu saldırı bir provokasyon mu? Bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalananların kiliselere ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti.

Köşe yazarları saldırıya ilişkin çarpıcı tespitler yaptı.

"Maske, silah, saldırı, kilise… Provokasyonum diye bas bas bağırıyor" ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan yaşanan olay hakkında şunları yazdı:

"Bir provokasyon ancak bu kadar kör gözüm parmağına olur. Bir provokasyon ancak bu kadar kaba saba olur. Bir provokasyon ancak bu kadar incelikten yoksun olur.

*

Provokasyonun daniskasıdır bu olay. Nirvanasıdır. Everest'idir.

Aynı zamanda...

Alçaklığın da daniskasıdır. Şerefsizliğin de nirvanasıdır. Kalleşliğin de Everest'idir.

28 ŞUBAT SÜRECİNE SÜRÜKLEYEN PROVOKASYONLARA BENZİYOR
Konuyu köşesine taşıyan bir diğer isim ise Abdulkadir Selvi. Selvi, "Bir yönüyle '27 Nisan e-Muhtırası'nın verildiği, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı, Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek için 367 kararının çıktığı günlere benziyor. Bir yönüyle de Türkiye'yi 28 Şubat sürecine sürükleyen provokasyonların gerçekleştiği olayları hatırlatıyor" dedi.

2006-2007'de yaşanan kilise, rahip, gayri müslim vatandaşlarımıza yönelik suikastleri hatırlatan Selvi, "Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri değildir ilkesinden hareket edip, bir ondan bir bundan kokteyl bir provokasyon planı hazırlamışlar" ifadelerini kullandı.

NEDEN KİLİSE?
"Suikast için Santa Maria Kilise'nin seçilmesi Hıristiyan Batı dünyasına mesaj verilmesi açısından anlamlı" diyen Selvi şu şekilde devam etti:

Suikastçiler oldukça profesyonel. Çok rahat tavırlarla kiliseye geliyorlar. Belli ki önceden bir keşif yapmışlar. Kiliseyi ve ayin saatini çok iyi biliyorlar.

3- KAFASINA ATEŞ EDİYORLAR

Takip ettikleri şahıs Tuncer Cihan'ın arkasından kiliseye giriyorlar. O sırada kar maskelerini yüzlerini kaplayacak şekilde indiriyorlar. Hedef şahsın ölmesi için doğrudan kafasına ateş ediyorlar.

4- PANİK BELİRTİSİ YOK

Kilisede cinayet işledikten sonra en ufak bir panik belirtisi göstermeden karşıdaki bir hedefe de ateş ediyorlar. Tetikçi çıkış kapısına yöneliyor sonra geri dönüyor, vurduğu Tuncer Cihan isimli şahsın tam karşısındaki bir kişiye ateş ediyor, kapıdan çıkmadan önce yine aynı şahsa doğru tekrar ateş ediyor.

5- YÜRÜYEREK ÇIKIYORLAR

Bu sırada hem tetikçi hem yanındaki şahıs çok sakinler. İnsanlar manavdan elma alırken bile böyle rahat hareket edemezler. Belli ki profesyoneller. Kiliseye geldikleri gibi suikastten sonra da yürüyerek çıkıyorlar. Belli ki onları orada bekleyen birileri var. Daha sonra onların yardımı ile oradan uzaklaşıyorlar.

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MOSSAD NE İSTEDİ

Her şeyi anlarım ama bir şeyi anlamam; Mossad casuslarına yönelik operasyonda yakalananlardan ne çıktı? Mossad bunlardan Süleymaniye ve Taksim camilerinin görüntülerini istemiş. Mossad imana gelip Müslüman olmayacağına göre cami görüntülerini neden ister?

Bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalananların kiliselere ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilmişti. Demek ki iş bölümü yapmışlar. Mossad camilere, DEAŞ kilise ve sinagoglara yapılacak saldırılar için görevlendirilmiş. Ama patronları aynı.

Birilerinin planı bu ama kiliseye saldırıda bulunanların yakalanması ile Türkiye'ye kurulan bir tuzak daha akamete uğratılmış oldu."

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