Hatipoğlu saldırının detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Pazar ayini başladığı sırada 2 saldırgan kiliseye geliyor ve önce ayini kapı aralığından kontrol ediyorlar. Kurban o sırada ayinde değil geç kalıyor sonrasında ayine dahil oluyor. İki saldırganın hemen önünden kiliseye giriyorlar. Acı bir tesadüftür ki 2 saldırgan kapıyı kurbana kendileri açıyor. Saldırganların önünden Tuncer Cihan içeri giriyor. Önce kabzasıyla kafasını vuruyorlar sonra da öldürüyorlar.

İçeride bazı arapça konuşmalar yapıyorlar etrafa rastgele ateş ediyorlar. İnsanların ayinden kaçmasını sağlıyorlar daha sonra olay yerinden uzaklaşıyorlar.

DEVLETE TEŞEKKÜR

Çok sayıda insanın ölmesi şans eseri engellendi. İnsanların oturduğu sıraya mermiler denk geldi. İçeride 35-40 kişi var. Polonya Başkonsolosu eşi ve 2 çocuğu da yara almadan kurtuluyor. İçeride çok sayıda Filipinli vatandaş da bulunuyor. Çok kötü bir olay. Devletin burada gösterdiği desteğe de teşekkür etmek gerekir. Konunun üstüne ciddi bir şekilde eğildiler ve kısa bir sürede failleri yakaladılar. Bundan sonra kilise yönetiminin daha huzur içinde ibadetlerine devam etmesi için aynı hassasiyetin devam etmesi gerekiyor.

KİLİSE YENİDEN AÇILACAK

Hristiyan inancına göre böyle bir can kaybının yaşandığı kilisede tekrar bir kutsama ayini yapılıyor. Perşembe günü bütün azınlık liderlerinin ve Vatikan Büyükelçisinin geldiği bir ayin düzenlenecek ve ayin ile birlikte tekrar açılacak."