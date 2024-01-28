"SUİKAST DEĞİL KADER" Öldürülen Tuncer Murat Cihan'ın amcası olduğunu belirten Çağın Cihan, "Hiçbir şekilde politikayla hiçbir kişiyle kötü bir şey yapmadı. Oraya sadece ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi" dedi. "Husumetlisi var mıydı" sorularına olmadığını söyleyen Cihan, "Masum, sade biriydi, basit biriydi. Kesinlikle masum bir kurbandı. Hiçbir şekilde suikast falan değil, kader" diye konuştu. Amcasının çocuğu olmadığını, Alibeyköy'de annesiyle yaşadığını, hafif zihinsel engelli olduğunu belirtti.

"MELEK GİBİ BİRİYDİ" Olay sonrası kiliseye ilk giren kişilerden olduğunu söyleyen Jak Mutlu, "Kilisenin kapısının kilitli olduğunu gördüm. Fakat o saat kapalı olmamalı, ayin bitmeden kilisenin kapısı kapanmaz genelde, hatta ayinden sonra bile uzun süre açık bırakılır. Netice itibariyle çok şaşırdık, arkadaşımla beraber girdik. Kapıyı tıktıkladık, bir daha tıktıkladık sonra rahip açtı kapıyı. Fakat beti benzi atmış, 'Çabuk girin içeri falan' dedi. Çok pırıl pırıl bir kişiydi. Mütevazı, hani derler ya melek gibi bir kişiydi. Düzenli gelirdi, hafta içi pek görmezdik ama hafta sonları gelirdi. Pazardan pazara gelirler, ayinden sonra bir çay kahve içeriz, ayaküstü bir sohbet ederiz" dedi.

SALDIRGANLAR KURBANA KAPIYI AÇTI

Kilisenin avukatlığını yapan Afşin Hatipoğlu saldırı anında yaşananları anlattı.

Afşin Hatipoğlu, "Sabah ayininde, ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar. Ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye. Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar. Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar. Görgü tanıklarının söylediği Arapça veya Farsça tam çıkartamadıkları bir dille bazı şeyler söylüyorlar ve daha sonra uzaklaşıyor. Saldırı gerçekleştikten sonra ölen kişi dışında bir yaralı söz konusu değil. Polisin bize söylediği kadarıyla silahlardan birinin tutukluluk yaptığı, onun da paniğe sevk ettiği ve daha fazla can kaybının önüne geçtiği ama görüntülerde var, saldırganlardan bir tanesi kilisenin ortasına kadar devam ediyor, bağırmaya devam ediyor ve sağa sola ateş ediyor. Tabii büyük bir korku ortamı oluyor, bir kişi hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN AZINLIK CEMAATLERİNİN LİDERLERİ PERŞEMBE GÜNÜ BURADA TOPLU AYİN GERÇEKLEŞTİRECEK"

Hatipoğlu, "Burası Perşembe günü saat 07.00'deki ayine kadar kapalı. Çünkü Hıristiyan inancına göre, böyle bir saldırı olduktan sonra tekrar bir kutsama ayini olmadan o kilise ibadete açılamıyor. Bütün azınlık cemaatlerinin liderleri Perşembe günü saat 07.00'de burada toplu ayin gerçekleştirecekler. Bu görmüş olduğunuz alanı da merhumun anısına 'Anma bölgesi' yaptılar. Buraya mum dikilip kendisi için dua edilecek. Burası kilisede muhafaza edilecek, merhuma saygı açısından saklanacak" dedi.

ANKARA'DAN TEPKİLER

Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya siyasiler de "alçak saldırı" diyerek sert tepki verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Alçak saldırıyı telin ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere bugüne kadar imkân vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" dedi.