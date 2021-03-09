Kılıçdaroğlu'nun rozet takıp partiye transfer ettiği Cihangir İslam'ın geçmişi peşini bırakmayacak!

Kandil ile ittifak yoluna giren CHP, partideki Atatürkçüleri bir bir uzaklaştırırken yerlerine de HDP ittifakına sıcak bakacak isimleri transfer ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 5 Mart 2020'de Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'a CHP rozeti taktı. Cihangir İslam'ın CHP'ye katılması geçmişte yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. İslam, geçmişte birçok kez FETÖ'yü kollayan ifadeler kullanmış ve tepki toplamıştı. Öte yandan CHP'ye katılan Cihangir İslam, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda da "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" ifadelerini kullanmıştı. İşte CHP'nin yeni transferi Cihangir İslam'ın geçmişindeki dikkat çeken açıklamaları

Ana muhalefet partisi CHP, istifa eden vekillerinin yerini yama transferlerle doldurmaya çalışıyor. En son, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sarsılan CHP, bu boşluğu doldurmak için parti içinde de tanınan bir isme yöneldi: 5 Mart 2020'de Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.







KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURMUŞTU

CHP'ye katılan Cihangir İslam, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" ifadelerini kullanmıştı.







ROZETİNİ CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU TAKTI

Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, bugün de CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısı öncesi İslam'a rozerini taktı. İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.





15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE HAKARETİ HALA AKILLARDA

Cihangir İslam geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı.

"Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.







Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım."



FETÖ AĞZIYLA KONUŞMALAR YAPTI!

CHP'ye katılan Cihangir İslam 15 Temmuz destanına 'Batıl ile batılın çatışması' demekle kalmadı FETÖ'yü savunan birçok açıklama da yaptı. İşte Cihangir İslam'ın dikkat çeken paylaşımlarından bazıları:













ZAMAN GAZETESİNİN HABERİNİ PAYLAŞMIŞ

Cihangir İslam, 2015'te FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin haberini paylaşmış. Haberde FETÖ'cülere "hayırsever" denmiş.







FETÖ'CÜ ŞİRKETE ATANAN KAYYUMLARI TEHDİT ETMİŞ!

"15 Temmuz bâtıl ile bâtılın çatışmasıydı" diyerek 15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygısızlık eden Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam Fetöcü Koza İpek'e atanan kayyumları "yargılanırsınız" diye tehdit etmiş 2015'te.











"CEMAATİN YAŞADIĞI FAŞİZMDİR"

"15 Temmuz bâtıl ile bâtılın çatışmasıydı" diyerek 15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygısızlık eden milletvekili Cihangir İslam, 2014'te Ahmet Şık'ın "cemaatin yaşadığı faşizmdir" ifadesini paylaşmış.

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