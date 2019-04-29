Çamlıca Camii'nde Pazar günü sabah namazında tarihi görüntüler vardı. Türkiye'den hatta dünyanın dört bir yanında gelen onbinlerce müslüman sabah namazında Çamlıca Camii'ne akın etti. Camii'nin içerisinde yer bulamayanlar avluda bu coşkuyu yaşadı. Ancak bu görüntüler de Saadet Partisi'nin cami hazımsızlığının önüne geçemedi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan sonra İstanbul milletvekili Cihangir İslam da Çamlıca Camii'ni hedef aldı.

İLK SALDIRI TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN

Saadet Partisi'nin Çamlıca Camii hazımsızlığı devam ediyor. "Çamlıca Camii'ni doldurun elinizi öpeceğim" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dünyanın dört bir yanından onbinlerce Müslümanın camiye akın etmesi üzerine sessizliğe bürünmüştü.

ON BİNLER ÇAMLICA CAMİİ'NE AKIN ETTİ

Çamlıca Camii açıldığı günden bu yana dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca müslüman tarafından ziyaret edildi. Geçtiğimiz Pazar günü ise 63 bin müslüman birlikte saf tuttu. Çamlıca Camii'nde yer bulamayanlar ise avluda bu manevi atmosferi soludu.

BU KEZ SAADET PARTİLİ CİHANGİR İSLAM CAMİİYİ HEDEF ALDI

Temel Karamollaoğlu'ndan sonra Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Çamlıca Camii'ni hedef aldı. Çamlıca Camii'nde dünyanın her köşesinden on binlerce Müslümanın birlikte saf tuttuğu görüntüleri görmezden gelen Cihangir İslam, Çamlıca Camii için "Bomboş bir Çamlıca Cami" vurgusu yapmıştı.





Dün attığı tweette "Bomboş bir Çamlıca Camii. Ne dersiniz? Genel Başkanımız haklı değil mi? Siz bu camiyi kime hangi amaçla yaptırdınız. Kaç paraya yaptırdınız. Millete bu cevabı açık seçik vermelisiniz." Cihangir İslam'ın Çamlıca Camii'ni hedef alan bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

KARADUMAN DA ÇAMLICA CAMİİ'NDE NAMAZ KILINMAZ DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da bir skandala imza atmıştı. Karaduman, Regaip Kandili'nde açılışı yapılan Çamlıca Camii'ni peygamberimizin döneminde münafıklar tarafından yapılan Mescid-i Dırar'a benzetmişti.

Karaduman, yaptığı paylaşımda Peygamber efendimize Tebük seferinden dönerken inen ayetleri yazdı. Karaduman paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı "Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid, namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever."



