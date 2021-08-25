Kılıçdaroğlu "Yalancı Kemal" sıfatının hakkını verdi! İngiliz Bakan yalanladı, BBC özür diledi, Kılıçdaroğlu yalana devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz Savunma Bakanı Wallace'ın yalanladığı ve BBC'nin özür dilediği "İngiltere’nin Türkiye’de mülteci kampları kuracağı" iddiasına bugün de devam etti. Özür dilemek bir yana yalanı sürdüren Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iç politikadaki yalan alışkanlığını ülke dışına taşıdı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. BBC Türkçe ve The Guardian, makalenin hiçbir yerinde Türkiye geçmemesine, ima dahi edilmemesine rağmen makaleyi çarpıtarak verdi. Wallace kaleme aldığı makalesinde "İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız" ifadelerini kullandı. Sözde haberi yayınlayan İngiliz medyası BBC Türkçe, haberin yalan olduğunu kabul edip özür diledi.

İNGİLİZ BAKAN WALLECE DA YALANLADI

İngiliz Savunma Bakanı Wallace da, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin İngiliz medyasının spekülasyonu olduğunu belirterek "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." ifadeleriyle iddiayı yalanladı.

KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATMADI

İngiliz medyasının ve İngiltere Savunma Bakanı'nın bu iddiayı yalanlamasına rağmen, haberi kaynak gösterip, hükümete karşı algı operasyonu başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmadı. Haberin İngiltere tarafından yalanlamasına aldırmadan, çıkan iddiaların doğruluğu savunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün de bu yalanı sürdürdü. Ankara'da STK Temsilcileriyle buluşmasında bu iddiayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz. Onların rahatı için, bize para veriyorlar, 'Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar."