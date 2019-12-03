Kılıçdaroğlu terör destekçisi Demirtaş'a sahip çıktı! 03.12.2019 15:35

Avukat Aygül Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada 26 Kasım gecesi Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlandığını iddia etmiş, iddialar üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir." açıklamasını yapmıştı. Demirtaş üzerinden yapılan manipülatif kampanyaya destek veren son isim Kılıçdaroğlu oldu! Kılıçdaroğlu, terörist elebaşı için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyecek kadar sempati besleyen Demirtaş için "haksız yere yatıyor" ifadelerini kullandı.

Avukat Aygül Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilincinin kapandığını, ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın yaptığını belirtişmiş, Demirtaş'ın rahatsızlığının ardından ambulans çağrıldığını ve EKG yapıldığını ancak 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmediğini iddia etmişti.



BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde fenalaştığına dair iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı "Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.



Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.



Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır. " ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ" DİYEN DEMİRTAŞ İÇİN "HAKSIZ YERE YATIYOR" DEDİ

Kılıçdaroğlu yaptığı talihsiz açıklamada, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, özerklik ilan edeceğiz" sözlerinin sahibi Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını iddia etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları

"Seversiniz sevmezsiniz. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesi. İnsan haklarını, demokrasiyi, adaleti savunduk; hepimiz için savunduk. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Demirtaş, beraat ediyor, başka bir davadan hemen mahkum ediyorlar. Neden? Hapiste kalsın diye. Sonra da çıkıp bu ülkede hukuk, adelet var diyorlar. Onu benim külahıma anlat. Kendisine geçmiş olsun dileklerini buradan iletiyoruz."