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Kılıçdaroğlu polise saldıran vandallara yine sahip çıktı: Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu

Kılıçdaroğlu polise saldıran vandallara yine sahip çıktı: Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu
09.02.2021 15:04
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Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polise saldıran, rektörü rehin almaya çalışan vandalları savundu. Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili daha önce de "şiddet olayı yaşanmadı" söyleminde bulunmuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Şubat'ta Boğaziçi eylemleriyle ilgili yaptığı "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" söylemini tekrarladı.

"GAYET BARIŞÇIL BİR GÖSTERİ YAPIYORLAR"
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütü bağlantısı bulunanların katıldığı, polis araçlarının taşlanıp tekmelendiği Boğaziçi bahaneli eylemler için "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Anayasaya uygun. Kuralları anayasaya uygun. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?" dedi.

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