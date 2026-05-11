Motosiklet sürücüsü havada savruldu: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cadde üzerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Manolya Sokak'ın birleştiği noktada yaşanan olayda, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Yola Savruldu

Edinilen bilgilere göre, Manolya Sokak'tan ana caddeye doğru ilerleyen A.Ö. idaresindeki motosiklet, o sırada caddede seyir halinde olan Y.A. kontrolündeki otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye nakletti. Yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu.