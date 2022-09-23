Kemal Kılıçdaroğlu'ndan masayı karıştıracak çıkış: Artık karar verin

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyareti öncesi ilginç bir çıkış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu "Şunu da artık bilmek zorundayım" ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin kendisini veto eden Meral Akşener'e ve adaylıkta yarıştığı diğer isim Mansur Yavaş'a yönelik olduğu yorumları yapıldı.