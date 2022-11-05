Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da Amberin Zaman'la görüştü! "Her şey güzel olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 için adaylık çalışmalarına hız verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

8 SAAT KAYBOLDU

ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

''Parayı buldum'' Kılıçdaroğlu İngiltere'den video yayınladı! Bu sefer 2 saat kayboldu

KILIÇDAROĞLU BU KEZ LONDRA'DA

Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından bu kez İngiltere'ye uçtu.

ELEŞTİRDİKLERİ MCKINSEY VE DERİN YUVA JOHNS HOPKİNS BAĞLANTILI İSİMLERLE TEMAS

Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kurdu.

BU KEZ AMBERİN ZAMAN'LA POZ VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya yansıyan son teması ise oldukça ilginç...

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kapatılan propaganda merkezlerinden Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüştü.

AMBERİN ZAMAN O GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadeleriyle görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Kılıçdaroğlu'dan FETÖ - PKK yandaşı Amberin Zaman paylaşımı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya verdiği destek ve terör elebaşları ile yaptığı görüşmelerle bilinen Amberin Zaman'la görüşmesi sosyal medyada da tepki çekti. ABD'li diplomat Joseph Pennington ile evli olan Amberin Zaman 'CIA gelini' olarak da adlandırılıyor.



Joseph Pennington ve Amberin Zaman

AMBERİN ZAMAN PKK'LI TERÖRİSTLERLE MEHMETÇİK'İ BİR TUTMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de öldürülen teröristlerin fotoğrafını paylaşan Amberin Zaman, kullandığı ifadelerle operasyonda vata için şehit olan askerlerimizle teröristleri bir tutmuştu.



"GENCECİK ÇOCUKLARA YAZIK OLUYOR"

Terör sevici Amberin Zaman öldürülen teröristlerin fotoğrafının altına 'Her iki taraftan gencecik çocuklara yazık oluyor' yazdı.





Amberin Zaman'ın bu skandalı da büyük tepki çekmişti.

CEMİL BAYIK VE MAZLUM KOBANE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Amberin Zaman daha önce, PKK elebaşı Cemil Bayık ve diğer azılı terörist Mazlum Kobane kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmüştü.

Fotoğraf: Terörist Mazlum Kobane ve Amberin Zaman

Fotoğraf: Terörist Cemil Bayık ve Amberin Zaman

KILIÇDAROĞLU NEDEN GÖRÜŞTÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da bu teması neden yaptığı merak edilirken sosyal medyada kendi yandaşları tarafından bile eleştirildi.