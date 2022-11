TAKVİM, CHP Lideri'ni Londra'da adım adım takip etti. Kılıçdaroğlu, ABD'de ortadan kaybolduğu gibi burada da izini kaybettirdi! Ekipten birinin anlatımına göre, Kemal Bey önce University of the Arts London'a geçti.







Buradaki görüşmesini planlanandan çok daha erken bitirdi. Hızla King's Cross'a gitti. Ekibini geride bırakıp gizem dolu 2 saat geçirdi. Aynı gizlilik içinde aracına bindi! Oteline gitti. "Yine hamburger mi yediniz?" sorusu gündeme geldi.







KEMAL BEY KAÇAR TAKVİM YAKALAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde 8 saat kayıplara karıştı. "Hamburger yedik" bahanesine sarıldı! İngiltere'de de, 2 saat boyunca sırra kadem bastı. Londra'nın önemli merkezlerinden King Cross'ta gizli bir görüşme yaptığını ise TAKVİM ortaya çıkardı...







CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu, yenilgiye doymadı! Altılı masadan 'adaylık' desteğini bulamayınca dünya turuna çıktı. Önce ABD'ye uzandı! Ancak hiçbir diplomattan randevu alamadı! 8 saat boyunca ortadan kaybolmasını ise "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Bu hafta başında İngiltere'ye giden Bay Kemal, 3 Kasım'da Future Technology, Local Globe VC, Blenheim Chalcot, University of the Arts London'da görüşmeler yaptı. Ancak yine 2 saat kayıplara karıştı! University of the Arts London'a çok yakın olan King Cross'ta özel bir mülkte adı açıklanmayan ve programda olmayan biriyle buluştuğu ortaya çıktı. Kimine göre bu kişi Türk, kimine göre de Kraliyet Ailesi bağlantılıydı! Kılıçdaroğlu'nun program dışı görüşmeleri herkesten gizlediği iddiası ortaya atıldı.







PROGRAM DIŞINA ÇIKTI...

Kılıçdaroğlu, Entrepreneur First yetkilileriyle buluştu.







Kılıçdaroğlu, önceki gün sır dolu 2 saat geçirdi. Dün ise hamburger yerken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.







FETÖ'YE YİNE GÖZ KIRPTI

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temasları yine tartışma yarattı. Londra'da FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman'la buluşması tepki topladı.