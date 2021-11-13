Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor: Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son hamlesiyle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk defa bu kadar net aday olacağını belli etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kulislerde konuşulurken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hızlı bir çıkış geldi. Sosyal medyadan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaraları vardır. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Bu yaraları sarmak için helallik isteme yolculuğuna çıkıyorum." dedi.