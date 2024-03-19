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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 12:57 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 12:57

Kedi EROS Davası... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ''Tepki oluştu, savcımız bu konuda istinafa başvuracak!''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''Kedi EROS Davası'' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç; "Önceki kararda 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Bu sefer 3 yıl verildi. İyi hal indirimi yapılmış, 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracak." dedi. İşte detaylar...

'Eros' davası hakkındaki soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Şimdi tabi yargının her verdiği karar toplum vicdanında makes buluyor değil. Önce 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi aynı mahkeme. Yani yaklaşık 1 ay tutuklu kaldı, 1 yıl 3 ay ceza verdi. Tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra bir infial oluştu. Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz etti. İtiraz üzerine ağır ceza bu kararı kaldırdı. Yeniden yargılama için gün verildi. Herkes adliyeye koştu. Hatta o ilk karardan sonra serbest kaldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın aradığını da ben söyledim. Yeniden yargılamada mahkemenin vereceği karara bizim önceden şu kararı ver şeklinde bir müdahale etmemiz söz konusu değil.

Tabii bu sefer verdiği kararda alt sınırdan uzaklaştı. Yani bu tür cezalar Hayvanları Koruma Kanunu'nda hapis cezaları yoktu eskiden. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı vardı. Tüm bunlar bizim zamanımızda yasalaştı.

Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti. Bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır.

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, yani kişi hangi cezayı alırsa alsın, 1 ay bile ceza alsa belli bir süre hapis cezası karşılığı olmalı.

Olumlu örnekler de var. Seferihisar'da bir köpeği kulübede yakan şahsı, 4 yıl hapis cezasına çarptırdı hakim.

Eros'un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı.

Bu bir gelişmedir, bir adımdır. Bu bir bilinçlenmedir. Hayvanlarımızın korunması noktasında da önemli bir hassasiyet oluşmuştur. Yani burada bir eksiklik yok aslında. Cezasızlık algısı, denetimli serbestlik konularında bir çalışmamız da var.

Sokak hayvanları ile ilgili Tarım Bakanlığımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek" diye konuştu.

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