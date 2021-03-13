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Kazakistan'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü!

Kazakistan'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü!
13.03.2021 16:05
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Son dakika haberi... Kazakistan'da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü. 6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.


Almatı havaalanı basın servisinin açıklamasına göre, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesine ait AN-26 tipi askeri uçak iniş sırasında, Kazakistan'ın Kızıltu köyü yakınlarında düştü.

Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.

Başkent Nur-Sultan'dan Almatı'ya uçan uçak, piste ulaşamadan düştü.

UÇUŞLAR ERTELENDİ
Uçakla, yerel saatle 17:20 civarında bağlantı kesildi ve ardından hemen alarm verildi.

6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.

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