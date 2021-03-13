Adana'da arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kameraya böyle yansıdı! Defalarca yumrukladı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şok etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken arka koltuktaki kadın sürücüye defalarca burdu.

KIRMIZI IŞIKTA KAYDEDİLDİ

Kırmızı ışıkta durumu fark eden diğer sürücüler, kadının sürücüyü yumrukladığı anları cep telefonları ile kayda aldı.

KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Gördüğü şiddet karşısında araç sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir yandan otomobili kullanmaya bir yanda da kendini korumaya çalıştı.

Olay sonucu şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi.