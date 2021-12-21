Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak; 'Gençler vatanlarına hizmet etsinler'

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak Mühendislik; Çevrede kirlilik oluşturan zehirli metaller ve zehirli organik kirliliklerin önlenmesi ve belirlenmesine yönelik bir laboratuvar çalışmasını içeren projeyi hazırlayan Soylak şöyle konuştu: "Gençler çalışırlarsa devletin de katkılarıyla başarılı olacaklar ve bu ülkenin gelişimine katkıda bulunacaklar. Ben Türkiye'de de bilim adına bir şeyler yapılabileceğinin kanıtı olarak gençlere kendimi göstermek istiyorum. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türkiye'ye dönüp vatanlarına hizmet etsinler. Bizler bu ülkenin ekmeğini yedik, bu ülkeyi daha da geliştirmek hepimizin en büyük hedefi olmalı."