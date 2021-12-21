Haberler Haber Videoları Günlerce sıra bekleyen tırcılar çözüm istiyor

Günlerce sıra bekleyen tırcılar çözüm istiyor

Günlerce sıra bekleyen tırcılar çözüm istiyor
21.12.2021 12:07

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye Bankalar Birliği...
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Döviz kurlarında sert düşüş!

TÜRKİYE'den yükledikleri ihraç ürünlerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR'lar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR şoförleri, özellikle Hamzabeyli'de ihtiyaçlarını karşılayacak tesis yapılmasını ve yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların brandaları keserek araçlarına gizlice binmesinin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi. Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonunda 35 kilometreyi bulan kuyruk, dün 20 kilometreye kadar düştü. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yol boyunca bulunan TIR parklarında, 2 binden fazla araç, çıkış yapmak için bekliyor. Sürücüler, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçlarını TIR parklarında karşılıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış için geceleri zaman zaman sıfırın altına düşen havada 3 gündür sıra bekleyen sürücüler, park ve tesis yapılmasını, ayrıca Avrupa?ya gitmek için brandaları keserek araçlarına gizlice binen kaçakların önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi.

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