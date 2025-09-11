Can Holding operasyonu: 121 şirkette kara para iddiası! İşte soruşturmanın perde arkası

Can Holding'e Neden Operasyon Yapıldı?

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla başlatıldı. Raporda, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğu, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yöneticiler Ne ile Suçlanıyor?

Can Holding yöneticileri ve sahipleri hakkında;

Suç örgütü kurmak ,

Nitelikli dolandırıcılık ,

Vergi kaçakçılığı ,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamaları yöneltiliyor.

Savcılık, holdingin çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığını, yönetim kurullarındaki sık değişikliklerle sorumluluğu üyeler arasında dağıttığını ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçmaya çalıştığını belirtiyor.

121 Şirket Üzerinden Kara Para Nasıl Aklandı?

MASAK raporlarına göre, holdingin şirket yapısı şu yöntemlerle kullanıldı:

Kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişleri şirket hesaplarına sokuldu.

Bu paralar, farklı şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı.

Faturasız işlemler ve sahte belgeler ile vergi yükümlülüğü azaltıldı.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldı.

Varlık Barışı Kanunu kullanılarak suç gelirleri sisteme dahil edildi.

Soruşturma Nereye Uzanabilir?

Savcılık, elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde kullanıldığını belirtiyor. Özellikle Habertürk, Show TV, Doğa Okulları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bağlı bulunduğu şirketlere el konulması, operasyonun boyutunu genişletiyor.

Uzmanlara göre soruşturma, yalnızca mali suçlarla sınırlı kalmayabilir; bu şirketler üzerinden yapılan yatırımların ve uluslararası para trafiğinin de mercek altına alınması bekleniyor.