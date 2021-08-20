Kaymakam kararnamesi 2021! Resmi Gazete atama isim listesi! Görev yeri değişen kaymakamlar hangileri?

Kaymakam kararnamesi 2021! Resmi Gazete atama listesi gündeme oturdu. Görev yeri değişen kaymakamlar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kararname ile birlikte, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı. İstanbul; İzmir ve Ankara’da yapılan atama listesi haberimizde!

Kaymakam kararnamesi 2021 yayınlandı! Resmi Gazete atama listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Görev yeri değişen kaymakamlar hangileri? 2021 Kaymakam kararnamesinde birçok ilde kaymakamların yeri değişti. İlçelerde kaymakamlarının yerinin değişmesiyle birlikte vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; 624 mülki idare amirinin görev yeri değişmiş oldu.

KAYMAKAM KARARNAMESİ 2021!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

ANKARA'YA YAPILAN ATAMALAR

Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.

İSTANBUL'A YAPILAN ATAMALAR

Atamayla; Resul Çelik, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.

İZMİR'E YAPILAN ATAMALAR

İzmir'de ise, Naci Aktaş, Seferihisar Kaymakamı; Adnan Çakıroğlu, Çiğli Kaymakamı; Gökhan Görgülüaslan, Konak Kaymakamı; Musa Sarı, Kemalpaşa Kaymakamı; Cevat Çelik, Menderes Kaymakamı; Fırat Kadiroğlu, Beydağ Kaymakamı; Onur Titiz, Kiraz Kaymakamı olarak görev aldı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

KAYMAKAM KARARNAMESİ VE İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ