Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu? Okullarda PCR testi zorunlu mu? MEB 2021-2022 takvimi

Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu? Okullarda PCR testi zorunlu mu? Okullarda hangi tedbirler alınacak? Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitimle ilgili detaylar açıklanmaya başlandı. Okulların 6 Eylül'de açılacağının kesinleşmesiyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından detaylar aktarıldı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

Koronavirüs vakaları nedeniyle Eylül ayında açılması planlanan okulların son durumu merak konusu oldu. 2021 MEB takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. MEB okulların 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Ancak 20 bini bulan vakalar nedeniyle öğrenci ve veliler endişeli. Bu nedenle gözler Kabine Toplantısından çıkacak kararda. Toplantıda ana gündem maddeleri arasında yüz yüze eğitim yer aldı. Peki, okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 takvimi okullar 6 Eylül'de mi açılıyor? İşte son dakika haberinin detayları

BU YIL OKULLAR AÇILACAK MI, NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili de 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.

BU YIL OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 6 Eylül'de açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni yılda ğrenciler 5 gün okula gidecek. Hibrit eğitim modeli şuan için seçenekler arasında yer almıyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yükselirse Hibrit modeline geçilebilir.

Bakanlık tarafından okullarda havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yüz yüze eğitim ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun hazırlık yaptığını belirtti. Koca, açıklamasında şunları söyledi;

Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'OKULLAR AÇILACAK MI' SORUSUNA NET YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların son durumu hakkında şunları aktardı;

"Bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitim olacak. Yavrularımız öğretmenleriyle birlikte eğitim görecekler."

MEB TAKVİMİ 2021