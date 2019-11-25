Kayıp Turgut Özyürek'in eşinden Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı sözler! |Video 25.11.2019 13:20

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım, 25 kasım Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte Manisa Ahmetli'de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etti! Turgut Özyürek'in maaşını çekip çekmediği merak konusu oldu.

Atv canlı yayınında Müge Anlı'dan son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar.

Turgut Özyürek'le tek konuşan ablası Hayriye Hanımdı… Ancak Turgut Bey'i aradığında 58 yaşındaki adam, her seferinde evde yalnız olduğunu söylüyordu. Çünkü eşi evden ayrılmıştı. Çok geçmeden de eşinin aynı ilde fakat başka ilçede yaşadığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı Hayriye Hanım, kardeşinin eşini onu dolandırmakla suçladı. Bu olayların ardından Turgut Bey, 20 gün boyunca ablası Hayriye Hanım'dan gelen hiçbir telefonu cevaplamadı. Hayriye Hanım da bunun üzerine karakola giderek kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Turgut Özyürek hakkında son dakika gelişmeleri ve 25 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler için Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!